Оператор газопровода «Северный поток — 2» не сумел добиться в суде вывода из-под новых требований Евросоюза

Компания оспаривала действия так называемой газовой директивы ЕС, однако Высший земельный суд Дюссельдорфа отказал ему в удовлетворении требований.

Стороны не присутствовали на процессе. Решение было обнародовано в их отсутствие. Действие газовой директивы ЕС будет распространяться на компании, сотрудничающие с проектом Северный поток — 2. Согласно регулирующему документу транспортные предприятия должны быть разделены с добывающими, в данном случае с «Газпромом», а половина мощностей трубопровода резервируется для альтернативных поставщиков газа с тем, чтобы обеспечить конкуренцию и энергетическую безопасность континента. Законодательство Германии предусматривает исключения в подобных случаях, однако они распространяется лишь на газопроводы, которые были достроены до мая 2019 года, а введенные. Суд это во внимание не принял, равно как и заявления о том, что новые нормы были приняты для торпедирования проекта, который оспаривают во многих странах Европы.

Строительство самого газопровода, между тем, по данным западной прессы, практически завершено.