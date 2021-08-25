Статус СМИ-иноагента может привести к запрету освещать выборы Госдуму в сентябре – «Голос»*

Статус СМИ-иноагента может привести к запрету освещать выборы Госдуму в сентябре. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член совета движения «Голос», которое российские власти считают иноагентом Андрей Бузин. «При нашей судебной системе то, что там написано, можно трактовать и как возможность запрета. Иностранным агентам запрещены «иные действия, связанные с участием в выборах». Что такое «иные действия» не определено, всякая неопределенность в законе при желании может трактоваться как запретительная, все будет зависеть от правоприменения. Прямого запрета нет, но вполне может быть, что по факту возьмут и запретят», – сказал он. Бузин подчеркнул, что связь массового признания СМИ-иноагентами с выборами очевидна.

«Как раз перед выборами началось очень активное действо по признанию всех иноагентами, это было сделано в большой спешке, те основания, по которым признавались иноагентами, просто смешные, видно, что они высосаны из пальца и взяты с потолка. Я приведу пример с нашей организацией «Голос»*: оказывается, мы получили какое-то финансирование от гражданки республика Армения. Непонятно, от какой гражданки, как может большая довольно организация финансироваться гражданкой республики Армения…», — отметил он.

СМИ, признанным иноагентами, в том числе телеканалу «Дождь», могут запретить освещать избирательный процесс. На соответствующую норму закона обратила внимания Русская служба BBC, это подтверждают эксперты. Поправка, о которой идет речь, впервые будет применена на выборах в Госдуму в сентябре. Иностранных агенты, за исключением попавших в реестр физлиц, «не вправе осуществлять деятельность, способствующую либо препятствующую» выдвижению или избранию кандидатов, а также достижению результата на выборах. Кроме того, иностранным агентам запрещено также «в иных формах участвовать в избирательных кампаниях, кампаниях референдума», — говорится в поправке, появившейся лишь ко второму чтению законопроекта, внесенного в конце прошлого года. Ее буквальная интерпретация не оставляет СМИ-иноагентам возможности освещать выборы, отмечают опрошенные Русской службой BBC эксперты. Нарушения грозят иноагентам крупными штрафами – до 100 тысяч в первый раз, к третьему нарушению сумма штрафа возрастает до 5 миллионов рублей. Центризбирком обещает в ближайшее время представить разъяснения по работе признанных иноагентами медиа на выборах.

За последние месяцы в реестр Минюста были внесены «Важные истории», «Дождь», The Insider, VTimes, «Первое антикоррупционное СМИ» и «Медуза». Ранее в Кремле подчеркивали, что статус иноагента не означает запрета на работу, а включение СМИ в реестр не является политической цензурой.