Растет число жертв отравления суррогатным алкоголем в Карелии. В местной больнице скончался еще один пострадавший. Общее число погибших выросло до пяти, — передает агентство ТАСС. Всего, по данным властей, суррогатный алкоголь выпили восемь человек. Все они – жители Белоруссии, работали на одном из карельских предприятий. Других обстоятельств произошедшего власти республики пока не сообщают.