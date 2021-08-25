В России за полгода почти на четверть выросло число граждан, взявших микрозаймы. К июлю их было уже почти 12 миллионов. В первом полугодии они в общей сумме заняли почти 200 миллиардов рублей, — пишет газета РБК. На число заемщиков таких организаций приходится почти 16% экономически активного населения страны. Эксперты объясняют рост числа россиян, которые берут в долг у микрофинансовых организаций, нехваткой денег у населения.