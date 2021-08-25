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11:31, 25 августа 2021

В России выявлено 19 536 случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 19 536 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 809 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 19 654 человека.


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