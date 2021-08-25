Основательница и гендиректор интернет-магазина Wildberries впервые возглавила рейтинг самых богатых россиянок

Список опубликовало деловое издание Forbes.

В рейтинге богатейших женщин страны сменился лидер. Им стала Татьяна Бакальчук. За год её состояние увеличилось на 1200 процентов, достигнув показателя в 13 миллиардов долларов, пишет Forbes. Оборот компании Wildberries, которую Бакальчук основала и руководит, в прошлом году вырос почти вдвое. С большим отрывом от лидера списка идёт основательница компании Inteco, вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина. До этого она была первой в рейтинге. Её состояние — 1,3 миллиарда долларов. Столько же у совладелицы группы «Черкизово» Лидии Михайловой – у неё в рейтинге третье место. Далее идёт Екатерина Федун – дочь совладельца нефтяной компании «Лукойл» и футбольного клуба Спартак Леонида Федуна. Активы, полученные от отца, Forbes оценил в 900 миллионов долларов. Пятёрку замыкает новичок списка — совладелица сети «Светофор» — Валентина Шнайдер. Размер активов её и семьи Forbes оценил в 650 миллионов долларов. «Светофор» стал самой быстрорастущей сетью супермаркетов, отмечает деловое издание.

Совокупное состояние участниц рейтинга Forbes за год выросло почти на 15 миллиардов долларов и превысило 25 миллиардов, пишет Forbes.