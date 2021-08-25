Защита российского ученого Валерия Голубкина настаивает на его невиновности в деле о государственной измене. В материалах, по словам адвоката, фигурирует лишь участие в международном научном проекте.

Иван Павлов, который представляет интересы ученого полагает, что состава преступления в его действиях нет. Помимо основного места работы – ЦАГИ, Голубкин сотрудничал с Московским инженерно-физическим институтом, в частности в рамках крупного международного контракта. По данным ТАСС, целью проекта было создание принципиально новых высокоскоростных летательных аппаратов на водородном топливе. По условиям договора Голубкин должен был отправлять коллегам отчеты, на которые были получены разрешительные документы. Источники «Интерфакса» ранее сообщали о том, что Голубкин проходит по одному делу с его начальником в ЦАГИ Анатолием Губановым, который был арестован в декабре 2020 года. Его обвинили в том, что он передавал секретную информацию одной из стран НАТО.

Это далеко не первое дело о государственной измене, которое возбудили в отношении одного из российских ученых. Ранее уже несколько специалистов были приговорены к различным срокам лишения свободы. Как говорят адвокаты, возможность засекретить материалы многих дел упрощает работу обвинению.