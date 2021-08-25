Власти США, как передает CNN, признают, что не смогут эвакуировать из Афганистана всех сотрудничавших с ними афганцев

Американские власти, как передает телеканал CNN, признают, что не смогут эвакуировать из Афганистана всех сотрудничавших с ними афганцев. Сейчас удалось вывезти в общей сложности 70 тысяч человек, включая иностранных граждан и, как сказал источник телеканала в Белом доме, это даже близко не соответствует тому, сколько в идеале следует эвакуировать. Операция в кабульском аэропорту длится уже 10 дней, там сохраняется напряженная ситуация после того, как власть в Афганистане перешла в руки запрещенной в России террористической группировки «Талибан».

Новое руководство будет постепенно расправляться с теми, кого не успеет эвакуировать Запад, — сказал «Эху» руководитель центра «Европа – Ближний Восток» института Европы РАН Александр Шумилин. По словам Шумилина, победа талибов была во многом обеспечена психологическим факторам. В свою очередь, президент США Джо Байден не исключил, что американские военнослужащие могут остаться в кабульском аэропорту после 31 августа.

Талибы, в свою очередь, грозятся перекрыть доступ к аэропорту после 31 августа.