Внутренняя миграция в России в прошлом году, по данным Росстата, оказалась на максимально низком за девять лет уровне. Регион проживания сменили чуть более 3,5 миллиона человек. Падение к 2019 году составило почти 13%, — пишет газета РБК. В первую очередь сказалась пандемия коронавируса, когда власти вводили ограничения. Кроме того, число внутренних мигрантов снизилось из-за замедления экономики, — объясняют эксперты. Самый высокий приток населения был в Ленинградской области и Подмосковье. Наибольший отток был зарегистрирован в северных и дальневосточных регионах.