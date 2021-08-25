Пять стран объявили о создании Фонда помощи Украине

В нем будет участвовать Великобритания, США, Канада, Швеция и Швейцария. Фонд профинансирует мероприятия по повышению устойчивости регионов, а также должен обеспечить инвестиции, — сообщает посольство Великобритании в Киеве. Также одной из целей заявлена «поддержка в борьбе с дестабилизирующим влиянием России в южных и восточных регионах Украины». Новая организация должна заработать в конце года. Страны-доноры в ближайшие три года планируют внести в него до 35 миллионов фунтов стерлингов.