Российского ученого Голубкина обвинили в госизмене за участие в официальном международном проекте, говорит адвокат

Российского ученого Валерия Голубкина обвинили в госизмене за участие в официальном международном проекте, — говорит его адвокат. Как пояснил представитель защиты Иван Павлов журналистам, речь идет о контракте между центральным Аэрогидродинамическим институтом имени Жуковского и научной организации и Европы. Голубкин, подчеркнул Павлов, по распоряжению своего начальства отправлял отчеты о выполненной работе. На все эти документы было получено разрешение, где подтверждалось, что в них нет какой-либо «чувствительной» для сферы безопасности информации, — отметил адвокат. Таким образом, настаивает он, в деле отсутствует состав преступления.

Валерий Голубкин уже несколько месяцев находится под арестом. Известно, что он работал в области аэродинамики и теплообмена летательных аппаратов. Один из его бывших начальников Анатолий Губанов, как напоминает агентство «Интерфакс», был арестован по обвинению в государственной измене в конце прошлого года. Ранее по этой же статье были арестованы еще несколько российских ученых. Некоторые из них были приговорены к лишению свободы на разные сроки.