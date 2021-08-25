ФСБ сообщила о задержании подозреваемых в причастности к террористической деятельности в четырех российских регионах, в том числе, и в Москве. По словам представителя спецслужбы, всего задержано более 30 человек, которые, по сведениям силовиков, вербовали и переправляли рекрутов в зоны боевых действий. Также задержанные, как говорят в ФСБ, финансировали одну из террористических группировок на территории Сирии. Другие подробности спецоперации пока не приводятся.