РФС начинает консультации с руководством клубов Премьер-Лиги о новом формате лимита на легионеров

Российский футбольный союз начинает консультации с руководством клубов Премьер-Лиги о новом формате лимита на легионеров и структуре чемпионата, настаивая на изменениях.

На общем собрании клубы фактически отвергли предложения РФС убрать лимит на легионеров и изменить структуру чемпионата с тем расчетом, чтобы матчей было больше и лидеры чаще играли между собой, собирая хорошую кассу. Большинство высказалось за косметические изменения – 10 легионеров в заявке вместо 8 как сейчас и такая же формула турнира, которую принято называть гладкой. В РФС клубы одернули. В официальном заявлении встречу представителей команд называли обменом мнениями и заявили, что никакого голосования не было. В одном из пунктов прямо говорится о том, что сохранение статус-кво — не самый лучший вариант, то есть он будет изменен. РФС начинает консультации с представителями клубов, на которых предстоит выработать единую позицию. В частности, придется одобрить один из вариантов предложенных компанией «Гиперкьюб», проекты которой показали отличные результате в ряде других стран.

Официальное голосование клубов Российской Премьер-Лиги по вопросу о реформах в отечественном футболе пройдет 31 августа.