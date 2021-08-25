Большая часть российских вузов начнет новый учебный год в традиционном формате, — говорят в правительстве. По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, у студентов, которые не сделают прививки от коронавируса, сохраняется право посещать занятия.

Чернышенко также считает важным пропагандировать среди студентов пользу вакцинации и информировать о том, где можно сделать прививку.