Журналист Иван Сафронов, который арестован по делу о государственной измене, остается сотрудником Роскосмоса. Он по-прежнему советник главы госкорпорации Дмитрия Рогозина по информационной политике, — сказал сам Рогозин в эфире «Эха». Дмитрий Рогозин в то же время не ответил, обсуждал ли он дело Сафронова с президентом Владимиром Путиным.

Иван Сафронов уже больше года находится в СИЗО «Лефортово». Он отвергает обвинения в государственной измене и считает уголовное преследование связанным с его журналистской деятельностью.