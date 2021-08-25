СМИ, признанным иноагентами, в том числе телеканалу «Дождь», могут запретить освещать избирательный процесс. На соответствующую норму закона обратила внимания Русская служба BBC, эксперты это подтверждают. Поправка, о которой идет речь, впервые будет применена на выборах в Госдуму в сентябре.

«Иностранных агенты», за исключением попавших в реестр физлиц, «не вправе осуществлять деятельность, способствующую либо препятствующую» выдвижению или избранию кандидатов, а также достижению результата на выборах. Кроме того, иностранным агентам запрещено также «в иных формах участвовать в избирательных кампаниях, кампаниях референдума», — говорится в поправке, появившейся лишь ко второму чтению законопроекта, внесенного в конце прошлого года. Ее буквальная интерпретация не оставляет СМИ-иноагентам возможности освещать выборы, отмечают опрошенные Русской службой BBC эксперты. С их точки зрения, суды, подконтрольные властям, неопределенности в формулировках закона будут толковать не в пользу СМИ. А нарушения грозят иноагентам крупными штрафами – до 100 тысяч в первый раз, к третьему раза сумма возрастает до 5 миллионов. Центризбирком обещает в ближайшее время представить разъяснения по работе признанных иноагентами медиа на выборах. Напомним, что за последние месяцы в реестр Минюста были внесены «Важные истории», «Дождь», The Insider, VTimes, «Первое антикоррупционное СМИ» и «Медуза».

Ранее в Кремле подчеркивали, что статус иноагента не означает запрета на работу, а включение СМИ в реестр не является политической цензурой.