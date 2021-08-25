Первые заморозки были зафиксированы в европейской части России минувшей ночью

Температура опускалась ниже нуля градусов в Тверской и Смоленской областях, — рассказали агентству ТАСС в центре погоды Фобос. В Москве минувшей ночью было около восьми градусов. Впрочем, в ближайшие дни, по данным синоптиков, жителей столичного региона ждет комфортная погода – температура будет выше климатической нормы на 4-5 градусов, — говорят в Гидрометцентре.