Власти Марокко выразили сожаление в связи с решением Алжира разорвать дипломатические отношения. О таком шаге МИД североафриканского государства объявил накануне вечером. В Алжире сказали, что это сделано из-за враждебных действий соседнего государства и, в частности, поддержки террористических организаций, которые действуют на алжирской территории. Власти республики также обвиняют экстремистов в причастности к недавним природным пожарам на севере страны. В Марокко обвинения отвергают.
Самое обсуждаемое
В Эстонии продолжают чествовать коллаборационистов и карателей Открыт памятник «лесным братьям» — сражавшимся против советской армии военизированным отрядам эстонских националистов и уголовников. В историю эти деятели вошли не как воины, а как обыкновенные душегубы, исподтишка расправлявшиеся с невинными гражданскими…
Совсем не смешно и очень страшно Для признания иноагентом достаточно двух условий: получение любых иностранных денег на любой проект; любое действие, которое рассматривается государством как политическая деятельность (включая критику органов власти, участие в акциях протеста, короче — всё, что угодно)…
Не надо «использовать ОЗХО», надо честно работать Вместо очередного ухода от реальности, лучше бы Британия нашла в себе силы и привлекла к ответственности представителей соответствующих американских служб за невыполнение Конвенции о запрещении химического оружия в части, касающейся его уничтожения…
Популярное за неделю
+ Афганистан, запрещённые/ «адекватные» талибы, распад СССР и удушение журналистики Режим захмелел от собственной удали, охамел и осмелился поднять руку уже и на профессиональную журналистику. Это то чего не хватало. Война с прессой — это могила любого режима, даже более прочного, чем злобный и истеричный, но шаткий путинизм…