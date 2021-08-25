Власти Марокко выразили сожаление в связи с решением Алжира разорвать дипломатические отношения. О таком шаге МИД североафриканского государства объявил накануне вечером. В Алжире сказали, что это сделано из-за враждебных действий соседнего государства и, в частности, поддержки террористических организаций, которые действуют на алжирской территории. Власти республики также обвиняют экстремистов в причастности к недавним природным пожарам на севере страны. В Марокко обвинения отвергают.