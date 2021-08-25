Власти США осознают, что не смогут вывезти из Кабула многих помогавших им афганцев

Как рассказал источник телеканала CNN в Белом доме, за последние десять дней из столицы Афганистана эвакуировали 70 тысяч гражданских, но это даже близко не соответствует тому, сколько в идеале следует вывезти. Президент США Джо Байден настаивает, что сама операция должна завершиться 31 августа, хотя и допускает, что при определенном стечении обстоятельств ее срок могут продлить. В свою очередь, боевики запрещенной в России террористической группировки «Талибан» предупреждают, что не потерпят иностранного присутствия после 31 августа. Эвакуация из кабульского аэропорта ведется с того момента, как талибы захватили власть в Афганистане.