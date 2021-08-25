Промедление с вакцинацией от коронавируса может обойтись мировой экономике более чем в 2 триллиона долларов. Основные убытки понесут развивающиеся страны, в которых темпы вакцинации отстают от богатых государств, — говорится в исследовании компании Economist Intelligence Unit. В первую очередь это коснется тех стран, которые не успеют к середине следующего года привить две трети своего населения. Кроме того, промедление с вакцинацией, по мнению экспертов, повышает риски социальных волнений. По подсчетам агентства ТАСС, на сегодняшний день в мире сделано уже 5 миллиардов прививок от коронавируса, однако подсчитать, сколько человек прошли полный курс вакцинации, пока затруднительно.