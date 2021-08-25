Центризбирком обещает прояснить ситуацию с работой СМИ-иноагентов на выборах. Комиссия сделает в краткие сроки, — заверила ее председатель Элла Памфилова.

Сейчас в списки СМИ-иноагентов более сорока изданий и отдельно журналистов. Между тем, как обратило внимание Би-би-си, согласно закону, СМИ с таким статусом фактически заблокирована возможность освещать выборы в Госдуму, а также другие избирательные кампании.