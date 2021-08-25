В рейтинге богатейших россиянок сменился лидер

Вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина уступила первое место владелице интернет-магазина Wildberries Татьяне Бакальчук. Журнал Forbes оценил состояние Бакальчук почти в полтора миллиарда долларов. Также в новом рейтинге издания появилось четыре новичка. Впервые туда вошла совладелица торговой сети «Светофор» Валентина Шнайдер и руководитель поставщика биологически активных добавок Лариса Прокопьева. Совокупное состояние участниц этого списка, по оценке Форбс, за последний год выросло почти в 2,5 раза – до 25 миллиардов долларов.