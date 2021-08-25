Президиум госсовета сегодня обсудит ситуацию с российским образованием. Речь пойдет, в том числе, о способах повышения его качества, — сказали в Кремле. Также в повестке заседания стоит вопрос о безопасности детей в школах и о программах ремонта учебных заведений. Перед началом заседания президент пообщается по видеосвязи, в том числе, со школьниками и студентами.