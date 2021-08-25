Министерство обороны России эвакуирует из Афганистана более 500 соотечественников и граждан других стран

Россиян вывезут четырьмя военно-транспортными самолётами. На них также эвакуируют граждан Белоруссии, Украины, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Самолёты сейчас находятся на аэродроме в Ульяновске и готовы к вылету в Кабул, рассказали в министерстве обороны. На каждом бригады военных врачей с медикаментами и необходимым оборудованием. Есть запас питьевой воды, одеял и сухих пайков. Накануне стало известно, что российский МИД готовит списки россиян, которые хотят вернуться на родину из Афганистана. Отметим: ещё до того как талибы взяли Кабул на Смоленской площади давали понять, что Москва не намерена вывозить дипломатов из афганской столицы. Эта позиция не изменилась и после того как Кабул оказался в руках боевиков. Позже спецпредставитель президента по Афганистану сообщил, что часть сотрудников дипмиссии всё-таки эвакуируют. Талибы вчера объявили, что запретят вывозить иностранцев из Кабула после 31 августа. Группировка Талибан, признанная террористической и запрещённая в России, также предупредила о последствиях для США и Британии, если они не закончат к этому сроку эвакуацию военных и своих союзников из афганской столицы.

Ранее ряд стран, включая Украину, Германию и Бельгию сообщили, что столкнулись с проблемами при эвакуации своих граждан и жителей Афганистана, которые бегут от талибов.