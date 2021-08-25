Телеканалу «Дождь» и другим СМИ — иностранным агентам могут запретить рассказывать о выборах

Это следует из самого закона, где говорится, что иностранные агенты не вправе осуществлять деятельность, способствующей или препятствующей избранию кандидатов, а также участвовать в выборах в иных формах, — обращает внимание медиакорпорация Би-би-си. Накануне глава Центризбиркома Элла Памфилова сказала, что в ближайшее время они представят разъяснения по этому вопросу, однако, эксперты уверены, что поправка, принятая минувшей весной, вводит абсолютный запрет для СМИ со статусом иностранного агента.

Министерство юстиции внесло телеканал «Дождь» в соответствующий реестр на прошлой неделе. В редакции телеканала с этим решением не согласны и намерены обжаловать в суде.