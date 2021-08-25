Американская разведка не смогла дать однозначного ответа о происхождении коронавируса

Спецслужбы проверяли, в том числе, версию искусственного происхождения инфекции.

Президент США Джо Байден получил во вторник вечером засекреченный доклад от американских разведслужб об истоках происхождения коронавируса — в ближайшие дни часть доклада будет рассекречена и опубликована, но как сообщает The Washington Post со ссылкой на источник в администрации, знакомый с текстом доклада, к однозначному выводу разведка так и не пришла и ответ на вопрос, утек ли вирус из уханьнской лаборатории в результате инцидента или передался от животного к человеку не дает. Дедлайн в три месяца своим разведслужбам Байден установил после того, как в апреле они ему предоставили отчет о расследовании происхождения вируса ковид-19, в котором было сказано, что самыми вероятными сценариями являются два: утечка из лаборатории или передача от животного к человеку. По данным источника The Washington Post, из трех ведомств, которые проводили повторное расследование, два склоняются к версии животного происхождения коронавируса, а третье агентство считает наиболее вероятной лабораторную утечку. Эта версия начала обсуждаться в США на высоком уровне при президенте Трампе, но получила серьезную общественную поддержку весной этого года, после того как 18 ученых опубликовали в журнале Science открытое письмо, в котором говорилось, что исследовать нужно все версии, включая лабораторную.

Сторонники версии искусственного происхождения коронавируса ссылаются на данные разведки о нескольких сотрудниках китайской лаборатории, которые незадолго до пандемии обращались к врачам с жалобами на симптомы, аналогичные коронавирусным.