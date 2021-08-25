Минэкономики, как пишет «Коммерсантъ», рассчитывает добиться снижения парниковых газов за счет лесов и болот

Министерство экономики России, как пишет газета «Коммерсантъ», рассчитывает добиться снижения парниковых газов за счет лесов и болот. Ведомство предлагает высаживать деревья и обводнять осушенные болота, — говорится в проекте стратегии низкоуглеродного развития страны до 2050-го года. По расчетам министерства, с помощью естественного поглощения парниковых газов удастся добиться их сокращения на 25% по сравнению с уровнем 2019 года. При этом сами выбросы будут расти практически во всех отраслях экономики, кроме электроэнергетики и ЖКХ.