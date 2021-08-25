По меньшей мере 12 человек проходят по уголовному делу о водной блокаде Крыма. Как рассказали агентству ТАСС в региональной администрации, местные власти готовят также документы для подачи иска об ущербе в российский суд. В Следственном комитете объявили, что возбудили уголовное дело по статье «экоцид». Раньше о расследовании по ней в России не сообщалось, — отмечает интернет-издание «Медиазона».

Украина после присоединения Крыма к России построила дамбу на канале, который подает воду из Днепра в Крым. После этого на полуострове возникла напряженная ситуация с обеспечением пресной водой. В Следственном комитете говорят, что случившееся негативно отразилось на здоровье крымчан.