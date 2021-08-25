Суд в Германии должен вынести сегодня решение по делу газопровода «Северный поток 2». Компания-оператор проекта оспаривает требование властей соблюдать нормы газовой директивы Евросоюза, передает агентство «Интерфакс». Документ, в частности, обязывает, чтобы продажей газа и его транспортировкой занимались две разные компании. Это, в частности, означает, что половину мощностей газопровода надо будет резервировать для альтернативных поставщиков. Представители оператора уверены, что действующее законодательство ФРГ позволяет освободить проект от такого регулирования.
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