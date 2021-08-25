Министерство обороны России эвакуирует более 500 человек из Афганистана. Помимо россиян, это граждане стран-членов ОДКБ, а также Украины, говорят в ведомстве. Для проведения операции задействованы 4 военно-транспортных самолета. Запад уже больше недели вывозит иностранных граждан из аэропорта Кабула. Там же находятся тысячи афганцев, которые опасаются преследования со стороны талибов.

Тем временем Россия, как сказали в командовании Центрального военного округа, перебросила танки в горы Таджикистана. Там проходят учения, после того как в соседнем Афганистане захватила власть запрещенная в России террористическая группировка «Талибан».