Певец Канье Уэст подал запрос на смену имени, пишет журнал Variety со ссылкой на материалы суда в Лос-Анджелесе. 44-летний рэп-исполнитель ходатайствует, чтобы его официально звали не Канье Омари Уэст, а его сценическим псевдонимом – просто «Йе». Уэст объясняет это личными причинами.