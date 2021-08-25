Первый визит во Вьетнам Камалы Харрис начался с задержкой из-за сообщений о случаях заболеваний дипломатов США

Первый визит во Вьетнам вице-президента США Камалы Харрис начался с задержкой из-за сообщений о случаях заболеваний американских дипломатов. Симптомы были схожи с теми, в которых Вашингтон ранее заподозрил Москву.

Во вьетнамскую столицу Камала Харрис летела из Сингапура. Однако в аэропорту самолёт с вице-президентом США задержался на три с половиной часа. Офис Харрис получил сообщения от американских дипломатов в Ханое об аномальном инциденте, связанном со здоровьем. Как минимум двое сотрудников посольства в столице Вьетнама в последние дни испытывали симптомы так называемого «гаванского синдрома», написал у себя в Твиттере журналист телекомпании NBC Джош Ледерман. Об этом загадочном заболевании стало известно пять лет назад. Тогда дипломаты посольства США в столице Кубы стали жаловаться на тошноту, головные боли, звон в ушах, слуховые галлюцинации и головокружение. По данным властей, всего из-за гаванского синдрома пострадали несколько сотен дипломатов, разведчиков и военных США за рубежом. В Вашингтоне предполагают, что на людей могли воздействовать с помощью неких радиоволн, их природа западным спецслужбам пока неизвестна. В акустической атаке подозревали Россию. Новый случай «гаванского синдрома» в посольстве в Ханое пока не подтверждён, но власти США к таким сообщениям относятся очень серьёзно, сказали в Белом доме.

Ранее представители России отрицали причастность к случившемуся с американскими дипломатами на Кубе и ряде других стран. Между тем о похожих симптомах несколько лет назад сообщали и канадские дипломаты, работавшие в Гаване.