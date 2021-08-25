Федеральная антимонопольная служба рассмотрит дело против компании «Яндекс»

Руководство поисковика обвиняют в нарушении правил конкуренции из-за системы выдачи информации.

Жалобы на «Яндекс» от ряда крупных российских компаний вроде Avito, ЦИАН и ivi поступили из-за системы расширенных ответов, которую в самой корпорации называют «колдунщиками». «Яндекс» просил предоставить от партнеров больший объем данных, поддержку авторизации и платежей через свои сервисы. Оппонентов условия не устроили, в том числе из-за риска потерять рекламные деньги, и они сообщили в антимонопольное ведомство о дискриминации при поисковой выдаче.

ФАС вынесла «Яндексу» предупреждение о необходимости обеспечить равные условия демонстрации сервисов, но компания его проигнорировала. Поэтому рассмотрение жалобы отложили почти на месяц до этой среды. Инициаторы обращения в федеральное ведомство надеются, что представители «Яндекса» дадут возможность полноценно знакомиться со своей позицией и не станут прятаться за процессуальными уловками, пишет РБК.

В «Яндексе» ранее заявили, что предложенная ими система глубокой интеграции не имеет прецедентов в мире. Компания заинтересована в поиске оптимального решения для всего рынка.