Путин, выступая на предвыборном съезде «Единой России», развил и детализировал свою идею о раздаче денег избирателям

Президент России Владимир Путин, выступая на предвыборном съезде «Единой России», развил и детализировал свою высказанную ранее идею о раздаче денег избирателям. Путин добавил, что аналогичные выплаты также получат все силовики и курсанты военных училищ.

Ранее говорилось также о выплатах по 10 тысяч всем пенсионерам, как неработающим, так и работающим. Необходимость в выплатах глава государства увидел в связи с разгоняющейся инфляцией.