Минобороны утвердило техзадание на российские дроны-самоубийцы «Ланцет». Ожидается, что их испытания начнутся до конца года. По сути, это барражирующие боеприпасы – они могут долгое время кружить или зависать в районе боевых действий, а при обнаружении цели – пикировать на нее и взрываться, действуя, как ракета «воздух-земля». Производителем выступит концерн «Калашников».