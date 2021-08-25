В России запретили рекламу через громкоговорители на стенах. Соответствующие поправки к закону «О рекламе» были приняты в мае. Их внесли депутаты из Астраханской области в связи с многочисленными жалобами граждан, особенно живущих рядом с рынками и торговыми центрами.