Взлом аккаунта пользователя соцсети под заказ стоит в России от 700 до 170 тысяч рублей, передает агентство ТАСС со ссылкой на исследование компании Bi.Zonе. Там указывают, что чаще всего взламывают пользователей Вконтакте (за эту услугу в теневом сегменте интернета и просят меньше всего – до 12000 рублей).

В то же время наиболее демпингующие хакеры, как правило, на самом деле не собираются никого взламывать, а лишь выманивают таким образом деньги.

Наиболее дорого стоят взломы тех аккаунтов, паролей от которых нет в утекших базах данных. Аккаунт в инстаграме взламывают в среднем за 40 тысяч рублей, а дороже всего стоит взлом телеграма – от 30 до 170 тысяч.