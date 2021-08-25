Арестованному на Шри-Ланке российскому ученому требуется операция, которую не могут сделать на острове

Арестованному на Шри-Ланке российскому ученому Николаю Килофяну требуется операция, которую не могут сделать на острове, передает агентство ТАСС со ссылкой на Международный комитет защиты прав человека. У Килофяна оскольчатый перелом ноги, у двух других осужденных с ним россиян – последствия перенесенного в тяжелой форме ковида. В Комитете призывают власти Шри-Ланки помиловать россиян и отпустить на родину.

Всех троих задержали в феврале прошлого года за сбор местных жуков для энтомологической коллекции. По версии россиян – обычных и мертвых, по версии обвинения – редких и живых. Если ученых признают виновными, им по местным законам грозит до 40 лет тюрьмы.