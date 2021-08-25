Осужденного аспиранта МГУ Азата Мифтахова в колонии отправили на тяжелые работы, пишет «Новая газета» со ссылкой на его жену Елену Горбань. Та говорит, что в ИК-17 в Омутинске Кировской области Мифтахова, который до этого 2 года был вынужденно лишен физической активности в СИЗО и не имеет никакого опыта похожей работы, отправили выгребать опилки из-под пилорамы – хотя во многих других исправительных учреждениях этот труд уже автоматизирован как слишком тяжелый для человека.

В январе 2021-го Мифтахова приговорили к 6 годам колонии общего режима по делу о поджоге в офисе «Единой России». Сам Мифтахов тогда рассказывал, что в полиции его избивали.