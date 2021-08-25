Разведка США представила президенту Джо Байдену доклад о происхождении коронавируса, пишет со ссылкой на источники газета Washington Post.

Изначально направленные в Китай эксперты ВОЗ заключили, что утечка из лаборатории возбудителя ковида была крайне маловероятна. Однако затем ВОЗ начала повторное расследование и обвинила Пекин в сокрытии части фактов.

Теперь, по данным Washington Post, американские спецслужбы вновь так и не смогли однозначно ответить на вопрос, имеет ли нынешняя пандемия естественное или искусственное происхождение.