Разведка США представила президенту Джо Байдену доклад о происхождении коронавируса, пишет со ссылкой на источники газета Washington Post.
Изначально направленные в Китай эксперты ВОЗ заключили, что утечка из лаборатории возбудителя ковида была крайне маловероятна. Однако затем ВОЗ начала повторное расследование и обвинила Пекин в сокрытии части фактов.
Теперь, по данным Washington Post, американские спецслужбы вновь так и не смогли однозначно ответить на вопрос, имеет ли нынешняя пандемия естественное или искусственное происхождение.
Разведка США представила президенту Джо Байдену доклад о происхождении коронавируса
Разведка США представила президенту Джо Байдену доклад о происхождении коронавируса, пишет со ссылкой на источники газета Washington Post.