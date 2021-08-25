Россия направила 4 военно-транспортных самолета в Афганистан для эвакуации своих граждан, а также граждан Белоруссии, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Украины, объявили в Минобороны. Ожидается, что на обратном пути они заберут около пятисот человек. Также на борту находятся военные медики.

Иностранцев и сотрудничавших с ними афганцев из Кабула вывозят после того, как 15-го августа власть в Афганистане захватили боевики запрещенного в России движения «Талибан».