Военный суд в Москве рассмотрит сегодня жалобу на приговор бывшему подполковнику ФСБ Кириллу Черкалину. Он получил 7 лет колонии по обвинению в коррупции.

Сразу семь жалоб было подано на приговор. Любопытно, что среди них нет ходатайств ни адвокатов Кирилла Черкалина, ни его самого. Бывший начальник отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ и его защита не стали обжаловать решение Московского гарнизонного военного суда. В апреле он отправил подполковника ФСБ на 7 лет колонии строгого режима, взыскал с него больше 600 миллионов рублей и лишил его звания. Прокурор просил на 4 года больше. Черкалина напомню задержали около полутора лет назад. Он признал вину в получении взяток у банкиров на сумму 850 тысяч долларов и мошенничестве в особо крупном размере. Заключил сделку со следствием, его дело суд рассмотрел в особом порядке. Приговор оспорили бывшие подельники осуждённого. Они проходили по одному делу с Черкалиным, но не были непосредственными участниками судебного процесса, поскольку в отличие от него вину не признали. В их числе его бывший руководитель — в прошлом замначальника антикоррупционного управления Службы экономической безопасности ФСБ Дмитрий Фролов.

Рассмотрение дела Фролова и двух других фигурантов в гарнизонном военном суде началось пару недель назад. Ещё двое обвиняемых находятся в розыске.