Барабанщик рок-группы The Rolling Stones умер в возрасте 80 лет в лондонской больнице. Соболезнования его семье принесли многие музыканты, в том числе и Пол Маккартни:

«Так жаль слышать о смерти Чарли Уоттса. Он был милым парнем, и я знал, что он болен, но я не знал, что настолько. Так много любви к его семье, его жене и детям. И соболезнования Стоунсам, это будет большой удар для них, потому что Чарли был рок-звездой. Фантастический барабанщик. Люблю тебя, Чарли. Я всегда любил тебя, прекрасный мужчина. Большие соболезнования и сочувствие его семье»

Точная причина смерти артиста пока не названа, но ранее из-за лечения Уоттс должен был пропустить осеннее турне группы по США.