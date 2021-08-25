Талибы объявили 31-ое августа последним днём эвакуации иностранцев из Афганистана. Франция, Германия и Британия призывали США продлить срок, но президент Джо Байден прислушался к совету Пентагона не делать этого. Сейчас своих граждан вывозят сразу несколько государств.

У Соединённых Штатов остаётся чуть меньше недели на то, чтобы эвакуировать всех, кого необходимо, через международный аэропорт Кабула. Представитель талибов объявил, что если этот срок будет нарушен, а иностранные военные останутся на территории Афганистана, то американцев и их союзников ожидают «последствия». Какие именно, не уточнил. В террористическом движении отдельно отметили, что если бы Вашингтон и Лондон попросили дополнительное время, то ответ был бы отрицательным.

Талибы разрешают покидать страну только гражданам других государств. Попытки афганцев уехать не поощряются. Члены движения перекрыли дорогу, которая ведёт к международному аэропорту, и пропускают только иностранцев.

Отводка

К эвакуации привлечены не только военные самолеты, но и позаимствованные у коммерческих перевозчиков. Только США с момента падения Кабула 15-го августа вывезли, по данным Белого дома, 76 тысяч человек.





Движение «Талибан», напоминаем, признанно террористическим и запрещено в России.