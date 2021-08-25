Дмитрий Рогозин отметил, что Иван Сафронов всё ещё является его советником по информационной политике

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в нашем эфире отметил, что Иван Сафронов, обвиняемый в госизмене, всё ещё является его советником по информационной политике.

Рогозин не ответил, обсуждал ли он дело Сафронова с президентом Владимиром Путиным.