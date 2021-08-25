В Минюсте объяснили, за что включили телеканал «Дождь» в реестр СМИ-иноагентов. Одно из оснований – получение гранта от Евросоюза несколько лет назад. Генеральный директор и совладелец телеканала Наталья Синдеева рассказала «Эху», что не жалеет о том проекте.

Синдеева подчеркнула, что несмотря на все последние новости, коллектив «Дождя» не падает духом.

Главный редактор признанного иноагентом телеканала «Дождь» Тихон Дзядко сказал «Эху», что никогда не скрывал контракт с Евросоюзом.

Дзядко добавил, что «Дождь» планирует обжаловать решение Минюста через суд, так как считает внесение «Дождя» в реестр иноагентов незаконным.