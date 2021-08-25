В последнюю неделю лета температура в центре Европейской части России будет превышать климатическую норму

Гидрометцентр обещает превышение на 4-5 градусов.

Сегодняшняя ночь станет самой холодной в августе, когда температура в Подмосковье может местами опуститься ниже 10 градусов, а в Ленинградской, Псковской, Новгородской, Вологодской и других северных областях – ниже 5. Далее ночные температуры составят 12-14 градусов, дневные – 23-25. Местами возможны кратковременные дожди.