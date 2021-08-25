Барабанщик группы The Rolling Stones Чарли Уоттс умер на 81-м году жизни

Причины смерти не разглашаются, известно лишь, что скончался он в больнице в Лондоне, в окружении своей семьи.

Уоттс пришел в группу в 1963-м – на следующий год после ее основания. Намерен ли коллектив отменять концерты из-за произошедшего – пока не известно. На сайте The Rolling Stones вместо какой-либо информации вывешена фотография покойного.