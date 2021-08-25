На границе Уганды с Южным Суданом из-за забастовки дальнобойщиков скопилось более тысячи грузовиков

Это передает корпорация Би-би-си. Водители отказываются пересекать границу, пока им не выделят охрану. С начала года по меньшей мере 30 фур из разных стран Африки были атакованы на территории Южного Судана с целью ограбления. Водителей при этом убивали.

В минувшие выходные Кения после убийства двух своих дальнобойщиков на южносуданском шоссе полностью запретила грузовые рейсы в эту страну.