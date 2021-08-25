В Германии за месяц до парламентских выборов сменился фаворит гонки

СДПГ обогнала правящий ХДС – впервые за 15 лет. Разрыв, правда, в пределах статистической погрешности – по данным соцопросов института Forsa, за социал-демократов готовы проголосовать 23% немцев, а за однопартийцев Ангелы Меркель – 22%. На третьем месте «Зеленые» с 18-ю процентами.

Сама Меркель не претендует на пятый срок; в случае победы ее партии канцлером станет экс-премьер крупнейшей немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет; в случае победы СДПГ – вице-канцлер и министр финансов Олаф Шольц.